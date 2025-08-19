В Волгограде загорелась больница и НПЗ после падения обломков БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки БПЛА пострадала крыша больницы
В результате атаки БПЛА пострадала крыша больницы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников, в результате которой на юге Волгограда загорелись кровля больничного корпуса и территория нефтеперерабатывающего завода. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации города.

По словам главы области, инцидент произошел ночью. На территорию региона была проведена массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Оказание плановой медицинской помощи пациентам учреждения продолжается в других подразделениях больницы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников, в результате которой на юге Волгограда загорелись кровля больничного корпуса и территория нефтеперерабатывающего завода. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации города. По словам главы области, инцидент произошел ночью. На территорию региона была проведена массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Оказание плановой медицинской помощи пациентам учреждения продолжается в других подразделениях больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...