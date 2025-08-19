В Волгограде загорелась больница и НПЗ после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников, в результате которой на юге Волгограда загорелись кровля больничного корпуса и территория нефтеперерабатывающего завода. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации города.
По словам главы области, инцидент произошел ночью. На территорию региона была проведена массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Оказание плановой медицинской помощи пациентам учреждения продолжается в других подразделениях больницы.
