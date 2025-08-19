Поникшие лица лидеров ЕС на встрече с Трампом запечатлели на фото

Европейские лидеры, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную встречу в Белом доме. Во время официальной фотосессии главы государств выглядели менее оживленно, чем обычно, а их настроение отличалось сдержанностью. Это заметили некоторые американские СМИ.
«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться», — приводит слова Washington Post. В свою очередь, газета New York Times акцентирует внимание на том, что язык тела присутствующих «был не совсем бодрым».
Встреча президентов США и Украины состоялась накануне, 18 августа, в Белом доме и проходила в закрытом режиме без участия прессы. После переговоров Дональд Трамп и Владимир Зеленский присоединились к европейским лидерам для обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности, а представители европейских стран следили за переговорами по видеосвязи. URA.RU следило за ходом встречи в онлайн-трансляции.
