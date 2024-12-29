Правительство решило заняться повышением грамотности россиян

В России создадут Национальный словарный фонд
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Новый ресурс с нормами современного русского литературного языка будет способствовать повышению грамотности россиян
Новый ресурс с нормами современного русского литературного языка будет способствовать повышению грамотности россиян Фото:

В России появится «Национальный словарный фонд» — общедоступный и бесплатный ресурс с нормами современного литературного языка. Об этом сообщили в Правительстве РФ. 

«В России будет создана федеральная государственная информационная система „Национальный словарный фонд“, — говорится в официальном telegram-канале Правительства России. Оператором ресурса станет Минобрнауки, информация в нем будет обновляться раз в пять лет или чаще. 

По мнению Правительства, этот ресурс не имеет аналогов и будет способствовать повышению грамотности граждан, защите и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом. Ресурс будет включать в себя:

  1. Базовая информация о словах: написание, произношение, ударение, изменение по грамматическим признакам, значение;
  2. Синонимы и антонимы, фразеологизмы, которые содержат это слово, морфемная структура и специфика употребления в речи;
  3. Ссылки на словарные статьи всевозможных исторических словарей, которые помогут проследить историю слова;
  4. Ссылки на словарные статьи в избранных словарях, а также сравнение этих словарных статей по выбранным параметрам, например, по значению слова.

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В России появится «Национальный словарный фонд» — общедоступный и бесплатный ресурс с нормами современного литературного языка. Об этом сообщили в Правительстве РФ.  «В России будет создана федеральная государственная информационная система „Национальный словарный фонд“, — говорится в официальном telegram-канале Правительства России. Оператором ресурса станет Минобрнауки, информация в нем будет обновляться раз в пять лет или чаще.  По мнению Правительства, этот ресурс не имеет аналогов и будет способствовать повышению грамотности граждан, защите и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом. Ресурс будет включать в себя:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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