Правительство решило заняться повышением грамотности россиян

В России появится «Национальный словарный фонд» — общедоступный и бесплатный ресурс с нормами современного литературного языка. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
«В России будет создана федеральная государственная информационная система „Национальный словарный фонд“, — говорится в официальном telegram-канале Правительства России. Оператором ресурса станет Минобрнауки, информация в нем будет обновляться раз в пять лет или чаще.
По мнению Правительства, этот ресурс не имеет аналогов и будет способствовать повышению грамотности граждан, защите и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом. Ресурс будет включать в себя:
- Базовая информация о словах: написание, произношение, ударение, изменение по грамматическим признакам, значение;
- Синонимы и антонимы, фразеологизмы, которые содержат это слово, морфемная структура и специфика употребления в речи;
- Ссылки на словарные статьи всевозможных исторических словарей, которые помогут проследить историю слова;
- Ссылки на словарные статьи в избранных словарях, а также сравнение этих словарных статей по выбранным параметрам, например, по значению слова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.