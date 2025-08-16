Эксперт раскрыл, что выгоднее: купить квартиру или положить деньги в банк

Выгода от покупки квартиры и размещения средств на банковском вкладе сопоставима, но выбор зависит от множества факторов. Депозит считается более простым и предсказуемым инструментом, а недвижимость требует дополнительных затрат и несет риски. Об этом рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров.
«Даже в хорошие годы текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве в среднем составляет около пяти процентов до налогов и ремонтов-страховок, удачно — шесть-семь процентов. На фоне текущей ставки по депозитам это невыгодно, но если сравнивать с историей доходности депозитов, которая с 2005 года в среднем составляет восемь процентов годовых, то вполне сопоставимо», — отметил Комаров в интервью агентству «Прайм».
Эксперт подчеркнул, что вклады обеспечены системой страхования, а депозиты просты и предсказуемы. Вложения в недвижимость требуют больших стартовых расходов и несут дополнительные риски, но квартиры дорожают, что делает их надежным инструментом на долгий срок. Комаров советует диверсифицировать капитал, распределяя его между вкладами, недвижимостью и другими активами.
Ранее эксперты отмечали, что застройщики используют маркетинговые программы с низкими первыми платежами и льготными ставками по ипотеке, после чего процент существенно увеличивается, а итоговая стоимость жилья для покупателей возрастает в два-три раза. Это делает покупку квартиры менее доступной для многих россиян на фоне высоких ставок и дополнительных расходов, что усиливает риски при вложении в недвижимость по сравнению с банковскими депозитами.
