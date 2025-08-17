РКН ограничил доступ к легендарным песням Гуфа

Роскомнадзор ограничил доступ к аудиозаписям и текстам трех песен Гуфа
Причиной стало наличие в текстах информации о наркотиках
Причиной стало наличие в текстах информации о наркотиках

Роскомнадзор по решению МВД внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на сайты и площадки с аудиозаписями и текстами трех песен рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа „Кто как играет“, „Три нити“ и „Новости“ (альбом „Город дорог“)», — передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стал текст песен, который «дает представление о действиях по использованию наркотических средств».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к треку «Тем, кто с нами» в исполнении Гуфа, Ноггано и группы «АК-47». В ведомстве пояснили, что песня была удалена из-за информации о способах изготовления наркотиков.

