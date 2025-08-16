16 августа 2025

В Венгрии отреагировали на встречу Путина и Трампа на Аляске

Венгрия надеется на мир в Украине после саммита Россия — США
Состоявшийся на Аляске саммит президентов России и США поспособствует урегулированию конфликта на Украине, если Европа этому не помешает. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение [между Россией и Украиной] в Стамбуле. Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!» — написал глава МИД Венгрии в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской)

Сийярто также отметил, что Венгрия на протяжении трех с половиной лет выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, подчеркивая, что найти решение конфликта можно только дипломатическим путем. По его словам, страна сталкивается с последствиями войны — ростом цен на энергоносители, инфляцией и давлением со стороны Брюсселя, который, по мнению венгерских властей, стремится вовлечь страну в конфликт.

Ранее Петер Сийярто уже обвинял руководство Евросоюза в попытках сорвать переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отмечая, что в ЕС есть сторонники военного подхода, препятствующие мирному процессу. Венгрия неоднократно подчеркивала свою поддержку мирных инициатив и заявляла о готовности противостоять вмешательству Брюсселя в диалог между Россией и США.

