В Кишиневе вспыхнули протесты на фоне митингов оппозиции: онлайн-трансляция

В Кишиневе вспыхнули протесты на фоне митингов оппозиции
Граждане недовольны действующей властью
Граждане недовольны действующей властью

Кишинев столкнулся с протестами оппозиции. Граждане, поддерживающие политблок «Победа», вышли на митинги против действующего правительства. Начались столкновения с полицией. Подробности URA.RU освещает в своей прямой трансляции.

23:40 Советник башкана Гагаузии Гуцул объявил бессрочную голодовку на митинге в Кишиневе, осудив действия полиции, которая разгромила палатки. Он рассчитывает на поддержку сторонников и хочет привлечь внимание к протесту за пределами Молдовы. Об этом сообщают «Известия».

23:18 Полиция без предупреждения и просьбы собрать палатки жестко разогнала палаточный городок, повредив имущество и напугав участников акции, сообщает telegram-канал «Первый в Молдове».

23:17 Участники мирной акции в поддержку политзаключенных назвали «позором» разгон их палаточного городка полицией, сообщает Первый канал Молдовы.

23:08 Полиция в Кишиневе пытается помешать собравшимся на протест возле железнодорожного вокзала, требуя от них покинуть территорию, передает корреспондент РИА Новости.

