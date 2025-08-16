Мины обнаружили около железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста

В Ленинском районе Крыма сотрудники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов, среди которых восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Это произошло недалеко от Крымского моста, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
По информации ведомства, работы проходили в непосредственной близости от железнодорожного полотна, что существенно усложняло задачу пиротехников. «Пиротехническим подразделением Главного управления МЧС России по Республике Крым были обнаружены и уничтожены 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд. Работы выполнялись вблизи железнодорожного полотна, при этом движение поездов не приостанавливалось», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
В ведомстве пояснили, что обезвреживание опасных находок проводилось поэтапно, с учетом расписания движения поездов и соблюдением всех мер безопасности. Специалисты МЧС обеспечили безопасность граждан и транспортной инфраструктуры. В результате проведенных мероприятий угроз для пассажиров и перевозок не возникло.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.