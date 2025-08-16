16 августа 2025

Экс-полковник Британской армии: ВС РФ доказали, что они не «бумажный тигр»

Российское наступление на Украине оказалось неудержимым несмотря на усилия Запада
Российское наступление на Украине оказалось неудержимым несмотря на усилия Запада

Россия добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом заявил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа.

«Россия показала, что ее силы не „бумажный тигр“. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — рассказал Кемп газете The Sunday Telegraph. Он также отметил, что Россия адаптировала свои силы и страдегии для использования БПЛА так, как не получилось у Запада. 

В материале также говорится, что Европа фактически стала сторонним наблюдателем в вопросе судьбы Украины и собственной безопасности. По мнению Кемпа, европейские государства должны взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и инвестировать в ее будущее больше, чем Соединенные Штаты.

