16 августа 2025

Минобороны: российские войска освободили два населенных пункта

Российские войска освободили два населенных пункта
Российские войска освободили два населенных пункта Фото:

Российские войска освободили населенные пункты Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские войска освободили населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. Информация появилась в telegram-канале ведомства. 

До этого российские военные сообщали об освобождении населенного пункта Александро-Калиново, а также Зеленой Долины и села Толстой в Донецкой Народной Республике. Операции проводились силами различных группировок войск, а наступление российских войск в этом направлении продолжается.

