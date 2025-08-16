Российские войска освободили населенные пункты Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Российские войска освободили населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. Информация появилась в telegram-канале ведомства.
До этого российские военные сообщали об освобождении населенного пункта Александро-Калиново, а также Зеленой Долины и села Толстой в Донецкой Народной Республике. Операции проводились силами различных группировок войск, а наступление российских войск в этом направлении продолжается.
