В Италии раскрыли смысл встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон стала поворотным моментом в американо-российских отношениях. Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном — необходимое условие для поиска решения по Украине, что неизбежно поставит ЕС перед сложным выбором. Об этом заявил профессор университета Урбино Игорь Пелличчари.
«Европе придется пересматривать свою стратегию после лет жесткой риторики в адрес России. Вероятный сценарий — заморозка конфликта: прекращение огня без мирного договора, что позволит ЕС сохранить лицо, но фактически признать текущие линии фронта», — сказал Пелличчари. Его слова передает РИА Новости.
Как полагает эксперт, такой подход даст европейским политикам время для адаптации к новой реальности, где США и Россия определяют ключевые параметры безопасности. На переговорах, длившихся почти три часа, украинский вопрос стал центральным: Путин отметил установление рабочего контакта с Трампом, а американский лидер допустил возможность компромиссов.
Ранее подготовка к личной встрече Путина и Трампа вызвала значительный отклик в международном сообществе: в Госдуме подчеркивали, что прямой диалог лидеров может способствовать деэскалации украинского конфликта и открыть новые возможности для сотрудничества между Россией и США. На фоне переговоров западные политики также обсуждали перспективу расширения формата до трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского.
