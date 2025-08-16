Белый дом отверг критику Национального радио после обнаружения в отеле документов Госдепа

Белый дом отверг обвинения Национального общественного радио США (NPR) в нарушении норм безопасности. Это случилось после того, как в гостинице Анкориджа в штате Аляска были обнаружены документы, предположительно относящиеся к Госдепартаменту и посвященные встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это „нарушением норм безопасности“. Именно из-за таких самопровозглашенных „журналистских расследований“ их никто не воспринимает всерьез. И они, благодаря президенту США, больше не получают финансирование из средств налогоплательщиков», — процитировал канал ABC заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.
Как сообщало URA.RU, ранее Национальное общественное радио США заявило, что в гостинице Анкориджа были найдены забытые документы, предположительно связанные с переговорами президентов России и США. Якобы в материалах содержались детали о времени и месте саммитов, а также контактные данные американских чиновников.
