16 августа 2025

Главы МИД Турции и России обсудили встречу Путина и Трампа

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым
Лавров поговорил с главой МИД Турции
Лавров поговорил с главой МИД Турции Фото:

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщают СМИ. 

«Сегодня (16 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной и встреча президентов России и США на Аляске», — сообщил источник РИА Новости.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара готова оказать содействие в мирном процессе, который может быть инициирован на встрече лидеров России и США. Турция традиционно выступает за дипломатическое урегулирование и активно предлагает свои услуги в качестве посредника между сторонами конфликта.

Ранее, 7 августа, Сергей Лавров и Хакан Фидан уже обсуждали по телефону переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, сосредоточив внимание на состоянии диалога между Москвой и Киевом. Тогда же США заявили, что ключевым вопросом для достижения мира является решение территориальных споров. Турция продолжает предлагать свои услуги посредника, подчеркивая важность дипломатических усилий.

