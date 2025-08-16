16 августа 2025

CNN: саммит между РФ, Украиной и США начнут готовить после встречи Трампа и Зеленского

CNN: судьба саммита между РФ, Украиной и США решится 18 августа
Подготовка саммита начнется после встречи Зеленского и Трампа
Подготовка саммита начнется после встречи Зеленского и Трампа

Подготовка к проведению саммита между Россией, США и Украиной будет начата только при условии успешного исхода переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которые запланированы на 18 августа в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Администрация Трампа рассматривает возможность организации трехстороннего саммита уже 22 августа. Если Трамп и Зеленский достигнут прогресса на переговорах, Белый дом приступит к подготовке саммита с участием России», — уточнил один из собеседников телеканала CNN.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп рассчитывает на проведение трехстороннего саммита с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, однако детали и сроки обсуждались неофициально. Предыдущие попытки организации подобных встреч вызывали обеспокоенность Киева, особенно на фоне заявлений Трампа о возможных территориальных уступках и отсутствии Украины на переговорах с Россией.

