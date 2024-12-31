На тюменской трассе частично перекрыто движение

Реверсивное движение на трассе «Тюмень - Омск» ввели из-за ДТП
На федеральной трассе из Тюмени в Омск в Абатском районе произошло ДТП. Движение по трассе частично перекрыто, сообщается в telegram-канале «Уралуправтодора».
«Внимание! На автодороге Р-402 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Оперативный дежурный ведомства пояснил URA.RU, что ДТП произошло недалеко от села Абатского. Сроки устранения последствий не сообщаются.
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