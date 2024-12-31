31 декабря 2024
30 декабря 2024

На тюменской трассе частично перекрыто движение

Из-за ДТП на трассе «Тюмень-Омск» организовано реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Реверсивное движение на трассе «Тюмень - Омск» ввели из-за ДТП
Реверсивное движение на трассе «Тюмень - Омск» ввели из-за ДТП Фото:

На федеральной трассе из Тюмени в Омск в Абатском районе произошло ДТП. Движение по трассе частично перекрыто, сообщается в telegram-канале «Уралуправтодора».

«Внимание! На автодороге Р-402 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Оперативный дежурный ведомства пояснил URA.RU, что ДТП произошло недалеко от села Абатского. Сроки устранения последствий не сообщаются.

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На федеральной трассе из Тюмени в Омск в Абатском районе произошло ДТП. Движение по трассе частично перекрыто, сообщается в telegram-канале «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-402 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Оперативный дежурный ведомства пояснил URA.RU, что ДТП произошло недалеко от села Абатского. Сроки устранения последствий не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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