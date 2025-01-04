04 января 2025

Курганские перевозчики обещают водителям автобусов зарплату 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям в Кургане обещают высокую зарплату
Водителям в Кургане обещают высокую зарплату Фото:

Перевозчики в Кургане в условиях острой нехватки водителей автобусов заманивают шоферов льготами и зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили представители транспортников.

«Приглашаем на работу водителей для работы на городских маршрутах в новых современных автобусах. Полный соцпакет, ранний выход на пенсию, зарплата от 60 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Союз транспортных организаций Курганской области» во «ВКонтакте».

Уточняется, что требуются водители с категорией «D», которые знают специфику работы в сфере автобусных перевозок. Транспортники предлагают возможность переподготовки и спецодежду соискателям вакансии шофера.

Ранее сообщалось, что на курганских автобусных маршрутах работает 357 водителей, а требуется 625. Ситуация с нехваткой кондукторов еще более патовая.

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Перевозчики в Кургане в условиях острой нехватки водителей автобусов заманивают шоферов льготами и зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили представители транспортников. «Приглашаем на работу водителей для работы на городских маршрутах в новых современных автобусах. Полный соцпакет, ранний выход на пенсию, зарплата от 60 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Союз транспортных организаций Курганской области» во «ВКонтакте». Уточняется, что требуются водители с категорией «D», которые знают специфику работы в сфере автобусных перевозок. Транспортники предлагают возможность переподготовки и спецодежду соискателям вакансии шофера. Ранее сообщалось, что на курганских автобусных маршрутах работает 357 водителей, а требуется 625. Ситуация с нехваткой кондукторов еще более патовая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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