Курганские перевозчики обещают водителям автобусов зарплату 100 тысяч рублей

Перевозчики в Кургане в условиях острой нехватки водителей автобусов заманивают шоферов льготами и зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили представители транспортников.
«Приглашаем на работу водителей для работы на городских маршрутах в новых современных автобусах. Полный соцпакет, ранний выход на пенсию, зарплата от 60 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Союз транспортных организаций Курганской области» во «ВКонтакте».
Уточняется, что требуются водители с категорией «D», которые знают специфику работы в сфере автобусных перевозок. Транспортники предлагают возможность переподготовки и спецодежду соискателям вакансии шофера.
Ранее сообщалось, что на курганских автобусных маршрутах работает 357 водителей, а требуется 625. Ситуация с нехваткой кондукторов еще более патовая.
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