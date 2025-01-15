В тепле и комфорте: тюменцев на Крещение зовут окунаться в горячем источнике

Жителей Тюмени зовут нестандартно провести крещенские купания. Помимо основных прорубей — их в этом году две, тюменцы смогут окунуться в освященный бассейн с горячей минеральной водой. Информация об этом размещена в социальных сетях комплекса.
«На территории горячего источника 18 января состоится освящение воды духовным наставником. Поэтому приглашаем всех в этот день и 19 января окунуться в крещенскую воду горячего источника», — такой пост опубликовал комплекс на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также купание организуют на Туре у Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. Изначально было отведено три места, но количество локаций сократилось из-за того, что в Антипино, где также планировалось провести таинство, не хватило рабочих рук для подготовки купели, поскольку всю работу брали на себя волонтеры.
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