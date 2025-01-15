15 января 2025

В тепле и комфорте: тюменцев на Крещение зовут окунаться в горячем источнике

В Тюмени на Крещение организовали купель на горячем источнике
© Служба новостей «URA.RU»
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Воду на источнике предварительно освятит священник
Воду на источнике предварительно освятит священник Фото:

Жителей Тюмени зовут нестандартно провести крещенские купания. Помимо основных прорубей — их в этом году две, тюменцы смогут окунуться в освященный бассейн с горячей минеральной водой. Информация об этом размещена в социальных сетях комплекса.

«На территории горячего источника 18 января состоится освящение воды духовным наставником. Поэтому приглашаем всех в этот день и 19 января окунуться в крещенскую воду горячего источника», — такой пост опубликовал комплекс на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также купание организуют на Туре у Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. Изначально было отведено три места, но количество локаций сократилось из-за того, что в Антипино, где также планировалось провести таинство, не хватило рабочих рук для подготовки купели, поскольку всю работу брали на себя волонтеры.

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Жителей Тюмени зовут нестандартно провести крещенские купания. Помимо основных прорубей — их в этом году две, тюменцы смогут окунуться в освященный бассейн с горячей минеральной водой. Информация об этом размещена в социальных сетях комплекса. «На территории горячего источника 18 января состоится освящение воды духовным наставником. Поэтому приглашаем всех в этот день и 19 января окунуться в крещенскую воду горячего источника», — такой пост опубликовал комплекс на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также купание организуют на Туре у Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. Изначально было отведено три места, но количество локаций сократилось из-за того, что в Антипино, где также планировалось провести таинство, не хватило рабочих рук для подготовки купели, поскольку всю работу брали на себя волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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