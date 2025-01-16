Погибшего похоронят на тобольской «Аллее славы»
В Тобольске Тюменской области пройдет прощание с погибшим в ходе СВО жителем города. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб Алиев Ризван Камильевич. Любимый сын, любящий муж, заботливый отец, брат, племянник, хороший друг и просто светлый и жизнерадостный человек», — говорится в сообщении.
Сообщается, что прощание с Алиевым состоится 20 января с 10:00 до 12:00. Похоронят Алиева на Алемасовском кладбище «Аллея славы».
Алиев погиб в ходе выполнения боевой задачи
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