16 января 2025

В Тобольске простятся с погибшим на СВО земляком. Фото

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Погибшего похоронят на тобольской «Аллее славы»
Погибшего похоронят на тобольской «Аллее славы» Фото:

В Тобольске Тюменской области пройдет прощание с погибшим в ходе СВО жителем города. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб Алиев Ризван Камильевич. Любимый сын, любящий муж, заботливый отец, брат, племянник, хороший друг и просто светлый и жизнерадостный человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что прощание с Алиевым состоится 20 января с 10:00 до 12:00. Похоронят Алиева на Алемасовском кладбище «Аллея славы».

Алиев погиб в ходе выполнения боевой задачи
Алиев погиб в ходе выполнения боевой задачи
Фото:

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В Тобольске Тюменской области пройдет прощание с погибшим в ходе СВО жителем города. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск». «С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб Алиев Ризван Камильевич. Любимый сын, любящий муж, заботливый отец, брат, племянник, хороший друг и просто светлый и жизнерадостный человек», — говорится в сообщении. Сообщается, что прощание с Алиевым состоится 20 января с 10:00 до 12:00. Похоронят Алиева на Алемасовском кладбище «Аллея славы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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