Тюменка вынуждена жить в холодной квартире с промерзающими стенами

Жительница дома на улице Новосибирская, 131 в Тюмени продолжительное время была вынуждена жить в квартире с промерзающими стенами, низкой температурой воздуха и воды. Об этом сообщили государственной жилищной инспекции Тюменской области.
«Жилищный инспектор провел обследование… Тепловизионное обследование подтвердило промерзание стены в одной из комнат. Температура горячей воды составила 58 градусов (при норме от 60 до 75 градусов). Температура воздуха соответствует нормативу (в угловых комнатах от +22°C до +26°C), однако выявлен неравномерный прогрев прибора отопления», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас ТСЖ «Содружество», которое ответственно за содержание дома, выдано предписание. Все нарушения они должны будут устранить до 17 марта 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что тюменка пожаловалась председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на нарушение жилищных прав ее семьи. Женщина рассказала, что в ее доме, который признан аварийным и подлежит расселению, она, ее мать-пенсионерка и дочь-инвалид — это последние жильцы, однако квартира им не предоставлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!