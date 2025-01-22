22 января 2025

Тюменка вынуждена жить в холодной квартире с промерзающими стенами

© Служба новостей «URA.RU»
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ТСЖ наказали за нарушение жилищных прав тюменки
ТСЖ наказали за нарушение жилищных прав тюменки Фото:

Жительница дома на улице Новосибирская, 131 в Тюмени продолжительное время была вынуждена жить в квартире с промерзающими стенами, низкой температурой воздуха и воды. Об этом сообщили государственной жилищной инспекции Тюменской области.

«Жилищный инспектор провел обследование… Тепловизионное обследование подтвердило промерзание стены в одной из комнат. Температура горячей воды составила 58 градусов (при норме от 60 до 75 градусов). Температура воздуха соответствует нормативу (в угловых комнатах от +22°C до +26°C), однако выявлен неравномерный прогрев прибора отопления», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас ТСЖ «Содружество», которое ответственно за содержание дома, выдано предписание. Все нарушения они должны будут устранить до 17 марта 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что тюменка пожаловалась председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на нарушение жилищных прав ее семьи. Женщина рассказала, что в ее доме, который признан аварийным и подлежит расселению, она, ее мать-пенсионерка и дочь-инвалид — это последние жильцы, однако квартира им не предоставлена.

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Жительница дома на улице Новосибирская, 131 в Тюмени продолжительное время была вынуждена жить в квартире с промерзающими стенами, низкой температурой воздуха и воды. Об этом сообщили государственной жилищной инспекции Тюменской области. «Жилищный инспектор провел обследование… Тепловизионное обследование подтвердило промерзание стены в одной из комнат. Температура горячей воды составила 58 градусов (при норме от 60 до 75 градусов). Температура воздуха соответствует нормативу (в угловых комнатах от +22°C до +26°C), однако выявлен неравномерный прогрев прибора отопления», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас ТСЖ «Содружество», которое ответственно за содержание дома, выдано предписание. Все нарушения они должны будут устранить до 17 марта 2025 года. Ранее URA.RU писало, что тюменка пожаловалась председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на нарушение жилищных прав ее семьи. Женщина рассказала, что в ее доме, который признан аварийным и подлежит расселению, она, ее мать-пенсионерка и дочь-инвалид — это последние жильцы, однако квартира им не предоставлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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