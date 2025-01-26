26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

«12 человек в сумме»: из «Конторы пароходства» массово уволились сотрудники

В Тюмени из «Конторы пароходства» уволились 12 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего из организации ушло 12 молодых специалистов
Всего из организации ушло 12 молодых специалистов Фото:

Из мультицентра «Контора пароходства» одновременно уволились 12 сотрудников. О таких резких кадровых изменениях в своих социальных сетях заявила руководитель организации Юлия Саначина.

«Пока самим не верится, что 12 человек в сумме. Наша любимая команда покидает стены „Конторы“ 3 февраля. Ищите этих добряков на hh. ru — все птички улетают в никуда», — отметила Юлия в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Как отметил в разговоре с корреспондентом агентства знакомый с ситуацией источник, в мультицентре небольшие зарплаты, из-за чего и возникает текучка кадров. Чтобы разобраться в причинах массовых увольнений, URA.RU направило в организацию запрос. Ответ на него ожидается.

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Из мультицентра «Контора пароходства» одновременно уволились 12 сотрудников. О таких резких кадровых изменениях в своих социальных сетях заявила руководитель организации Юлия Саначина. «Пока самим не верится, что 12 человек в сумме. Наша любимая команда покидает стены „Конторы“ 3 февраля. Ищите этих добряков на hh. ru — все птички улетают в никуда», — отметила Юлия в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Как отметил в разговоре с корреспондентом агентства знакомый с ситуацией источник, в мультицентре небольшие зарплаты, из-за чего и возникает текучка кадров. Чтобы разобраться в причинах массовых увольнений, URA.RU направило в организацию запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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