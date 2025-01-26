26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

В Тюмени ищут пропавшего вахтовика из Хакасии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина так и не сел в поезд в Тюмени
Мужчина так и не сел в поезд в Тюмени Фото:

В Тюмени ищут вахтовика — жителя Хакасии, который должен был вернуться домой, но так и не сел в поезд. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 19».

«Пропал Олихов Юрий Валерьевич. 20 января должен был приехать с вахты из Тюмени в Хакасию, но так и не пришел на посадку. Дальнейшее местонахождение неизвестно», — говорится в группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте».

Во что был одет мужчина также не уточняется. Нет и его примет. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 112.

Особые приметы мужчины неизвестны
Особые приметы мужчины неизвестны
Фото:

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В Тюмени ищут вахтовика — жителя Хакасии, который должен был вернуться домой, но так и не сел в поезд. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 19». «Пропал Олихов Юрий Валерьевич. 20 января должен был приехать с вахты из Тюмени в Хакасию, но так и не пришел на посадку. Дальнейшее местонахождение неизвестно», — говорится в группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте». Во что был одет мужчина также не уточняется. Нет и его примет. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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