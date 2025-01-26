Мужчина так и не сел в поезд в Тюмени
В Тюмени ищут вахтовика — жителя Хакасии, который должен был вернуться домой, но так и не сел в поезд. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 19».
«Пропал Олихов Юрий Валерьевич. 20 января должен был приехать с вахты из Тюмени в Хакасию, но так и не пришел на посадку. Дальнейшее местонахождение неизвестно», — говорится в группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте».
Во что был одет мужчина также не уточняется. Нет и его примет. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 112.
Особые приметы мужчины неизвестны
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