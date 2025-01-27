Тюменцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на качество услуг

Жители Тюменской области в 2024 году обращались в Роспотребнадзор на 18% чаще, чем в предыдущем году. Чаще всего горожане жаловались на условия проживания, качество продуктов, отходы производства. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления.
«В 2024 году в управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило обращений на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. <...> В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия наиболее часто (18%) граждане жаловались на нарушения при эксплуатации производственных помещений», — указано в докладе Роспотребнадзора.
Чаще всего права жителей нарушались в сферах дистанционной торговли и ЖКХ. Также тюменцы жаловались на финансовые и бытовые услуги, а также услуги связи.
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