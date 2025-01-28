Тюменские магазины пытались продать почти девять тонн опасных продуктов

Роспотребнадзор уничтожил 8,5 тонны опасных товаров из тюменских магазинов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведомство подвело итоги работы за 2024 год
Ведомство подвело итоги работы за 2024 год Фото:

Роспотребнадзор по Тюменской области за 2024 год выявил и уничтожил более 8 500 килограммов некачественной продукции из магазинов региона. Всего было проверено 996 партий товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2024 году было снято с реализации 996 партий пищевой продукции общим объемом более 8 515 кг, в том числе 1 011 килограммов импортного происхождения. Основную долю „забракованной“ составила продукция без маркировки», — поделились в Роспотребнадзоре.

Также ведомство проверило более 800 предприятий-производителей. У них обнаружили 649 случаев нарушения нормативов из 18 735 взятых на исследование проб продукции. Таким образом, несоответствия присутствовали в 3,4% проб. Проблемы были в показателях по содержанию нитратов, удельного веса товара и микробиологическим характеристикам.

Ранее URA.RU сообщало, что в четырех кафе Тюменской области было обнаружено опасное мясо. Продукты без сопроводительных документов реализовывались В Тобольске, Голышмановском районе и Заводоуковске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор по Тюменской области за 2024 год выявил и уничтожил более 8 500 килограммов некачественной продукции из магазинов региона. Всего было проверено 996 партий товаров, сообщает пресс-служба ведомства. «В 2024 году было снято с реализации 996 партий пищевой продукции общим объемом более 8 515 кг, в том числе 1 011 килограммов импортного происхождения. Основную долю „забракованной“ составила продукция без маркировки», — поделились в Роспотребнадзоре. Также ведомство проверило более 800 предприятий-производителей. У них обнаружили 649 случаев нарушения нормативов из 18 735 взятых на исследование проб продукции. Таким образом, несоответствия присутствовали в 3,4% проб. Проблемы были в показателях по содержанию нитратов, удельного веса товара и микробиологическим характеристикам. Ранее URA.RU сообщало, что в четырех кафе Тюменской области было обнаружено опасное мясо. Продукты без сопроводительных документов реализовывались В Тобольске, Голышмановском районе и Заводоуковске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...