Тюменские магазины пытались продать почти девять тонн опасных продуктов

Роспотребнадзор по Тюменской области за 2024 год выявил и уничтожил более 8 500 килограммов некачественной продукции из магазинов региона. Всего было проверено 996 партий товаров, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2024 году было снято с реализации 996 партий пищевой продукции общим объемом более 8 515 кг, в том числе 1 011 килограммов импортного происхождения. Основную долю „забракованной“ составила продукция без маркировки», — поделились в Роспотребнадзоре.
Также ведомство проверило более 800 предприятий-производителей. У них обнаружили 649 случаев нарушения нормативов из 18 735 взятых на исследование проб продукции. Таким образом, несоответствия присутствовали в 3,4% проб. Проблемы были в показателях по содержанию нитратов, удельного веса товара и микробиологическим характеристикам.
Ранее URA.RU сообщало, что в четырех кафе Тюменской области было обнаружено опасное мясо. Продукты без сопроводительных документов реализовывались В Тобольске, Голышмановском районе и Заводоуковске.
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