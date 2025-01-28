Тюменцам запретили запускать фонарики в небо

В Тюмени запрещен запуск воздушных фонариков со свечками внутри во время празднования китайского нового года. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Напоминаем: использование небесных фонариков запрещено. Наказывается штрафом на основании постановления правительства РФ и Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фонарик является неуправляемым, а значит, служит источником неконтролируемого огня. Он может провести в полете до 20 минут и подниматься на высоту до километра, а после спровоцировать пожар при приземлении.
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