28 января 2025

Тюменцам запретили запускать фонарики в небо

В Тюмени запретили запуск воздушных фонариков во время китайского нового года
© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча внутри фонарика может спровоцировать пожар
Свеча внутри фонарика может спровоцировать пожар Фото:

В Тюмени запрещен запуск воздушных фонариков со свечками внутри во время празднования китайского нового года. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Напоминаем: использование небесных фонариков запрещено. Наказывается штрафом на основании постановления правительства РФ и Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонарик является неуправляемым, а значит, служит источником неконтролируемого огня. Он может провести в полете до 20 минут и подниматься на высоту до километра, а после спровоцировать пожар при приземлении.

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В Тюмени запрещен запуск воздушных фонариков со свечками внутри во время празднования китайского нового года. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС региона. «Напоминаем: использование небесных фонариков запрещено. Наказывается штрафом на основании постановления правительства РФ и Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении. Отмечается, что фонарик является неуправляемым, а значит, служит источником неконтролируемого огня. Он может провести в полете до 20 минут и подниматься на высоту до километра, а после спровоцировать пожар при приземлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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