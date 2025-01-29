В Тюмени закрылись пять магазинов сети «Жизньмарт»

В Тюмени за два месяца закрылись пять магазинов сети «Жизньмарт». Данной информацией с URA.RU поделились в пресс-службе компании.
«За последние два месяца было закрыто три магазина. Еще один филиал закрыт под переезд и один приостановил работу временно. Критической финансовой ситуации в компании „Жизньмарт“ нет, управляющая компания оказывает партнерам поддержку во всех вопросах», — рассказали в организации.
На данный момент в областной столице работает 40 точек сети. 22 из них представлены в большом формате, а оставшиеся 18 — в мини-формате. Ранее URA.RU писало, что тюменских поставщиков «Жизньмарта» уличили в изготовлении потенциально опасной еды. Однако в компании нарушения назвали некритичными.
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