29 января 2025

В Тюмени закрылись пять магазинов сети «Жизньмарт»

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины закрылись в течение двух месяцев
Магазины закрылись в течение двух месяцев Фото:

В Тюмени за два месяца закрылись пять магазинов сети «Жизньмарт». Данной информацией с URA.RU поделились в пресс-службе компании.

«За последние два месяца было закрыто три магазина. Еще один филиал закрыт под переезд и один приостановил работу временно. Критической финансовой ситуации в компании „Жизньмарт“ нет, управляющая компания оказывает партнерам поддержку во всех вопросах», — рассказали в организации.

На данный момент в областной столице работает 40 точек сети. 22 из них представлены в большом формате, а оставшиеся 18 — в мини-формате. Ранее URA.RU писало, что тюменских поставщиков «Жизньмарта» уличили в изготовлении потенциально опасной еды. Однако в компании нарушения назвали некритичными.

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В Тюмени за два месяца закрылись пять магазинов сети «Жизньмарт». Данной информацией с URA.RU поделились в пресс-службе компании. «За последние два месяца было закрыто три магазина. Еще один филиал закрыт под переезд и один приостановил работу временно. Критической финансовой ситуации в компании „Жизньмарт“ нет, управляющая компания оказывает партнерам поддержку во всех вопросах», — рассказали в организации. На данный момент в областной столице работает 40 точек сети. 22 из них представлены в большом формате, а оставшиеся 18 — в мини-формате. Ранее URA.RU писало, что тюменских поставщиков «Жизньмарта» уличили в изготовлении потенциально опасной еды. Однако в компании нарушения назвали некритичными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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