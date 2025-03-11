11 марта 2025

Трамп назвал сроки окончания боев на Украине

Трамп признался, что надеется на остановку огня на Украине в ближайшие дни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшие дни на Украине может установиться режим приостановки огня, считает Трамп
В ближайшие дни на Украине может установиться режим приостановки огня, считает Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Режим 30-дневного прекращения огня на Украине может начаться в ближайшие дни. Такой прогноз дал президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения», — сказал Трамп журналистам перед Белым домом. Мероприятие транслировал Fox News.

Переговоры между Украиной и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. После встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию об одобрении Киевом соглашения о приостановке огня. Об этом заявлял госсекретарь США Джей Ди Вэнс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим 30-дневного прекращения огня на Украине может начаться в ближайшие дни. Такой прогноз дал президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. «Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения», — сказал Трамп журналистам перед Белым домом. Мероприятие транслировал Fox News. Переговоры между Украиной и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. После встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию об одобрении Киевом соглашения о приостановке огня. Об этом заявлял госсекретарь США Джей Ди Вэнс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...