Зеленский захотел мгновенного перемирия с Россией

Украина готова на прекращение огня на всей линии фронта и ждет сигнала со стороны России. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.
«Мы соглашаемся, и если русские согласятся, молчание вступит в силу в тот же момент... Украина готова к миру. Россия также должна показать, готова ли она прекратить [боевые действия]», — говорится в заявлении Зеленского в его telegram-канале.
О том, что Украина готова на прекращение огня, заявил первым глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, США также согласились на возобновление помощи ВСУ и обмена разведданными.
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