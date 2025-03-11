11 марта 2025

Зеленский захотел мгновенного перемирия с Россией

Зеленский согласился на перемирие с Россией и назвал условия прекращения огня
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина готова к приостановке огня, когда об этом объявит Россия
Украина готова к приостановке огня, когда об этом объявит Россия Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина готова на прекращение огня на всей линии фронта и ждет сигнала со стороны России. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

«Мы соглашаемся, и если русские согласятся, молчание вступит в силу в тот же момент... Украина готова к миру. Россия также должна показать, готова ли она прекратить [боевые действия]», — говорится в заявлении Зеленского в его telegram-канале.

О том, что Украина готова на прекращение огня, заявил первым глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, США также согласились на возобновление помощи ВСУ и обмена разведданными.

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Украина готова на прекращение огня на всей линии фронта и ждет сигнала со стороны России. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. «Мы соглашаемся, и если русские согласятся, молчание вступит в силу в тот же момент... Украина готова к миру. Россия также должна показать, готова ли она прекратить [боевые действия]», — говорится в заявлении Зеленского в его telegram-канале. О том, что Украина готова на прекращение огня, заявил первым глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, США также согласились на возобновление помощи ВСУ и обмена разведданными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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