Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей

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Расчетный курс доллара впервые с 26 февраля упал ниже 85 рублей
Расчетный курс доллара впервые с 26 февраля упал ниже 85 рублей Фото:

Расчетный курс доллара впервые с 26 февраля упал ниже 85 рублей, что является значимым событием для внебиржевого рынка. Данные о снижении курса были зафиксированы в ходе торгов, согласно последним данным.

«К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия — до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля», — следует из данных торгов. Соответствующая статистика отслеживается на Investing.com.

С момента приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года, основным ориентиром для курса рубля стал юань. Расчет курса доллара теперь происходит через кросс-курс доллара к юаню на форексе и юаня к рублю на Мосбирже, что определяет его значение для внебиржевых операций.

Накануне Центробанк объявил о снижении курсов основных зарубежных валют. Курс доллара и евро уменьшился почти на рубль, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.

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Расчетный курс доллара впервые с 26 февраля упал ниже 85 рублей, что является значимым событием для внебиржевого рынка. Данные о снижении курса были зафиксированы в ходе торгов, согласно последним данным. «К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия — до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля», — следует из данных торгов. Соответствующая статистика отслеживается на Investing.com. С момента приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года, основным ориентиром для курса рубля стал юань. Расчет курса доллара теперь происходит через кросс-курс доллара к юаню на форексе и юаня к рублю на Мосбирже, что определяет его значение для внебиржевых операций. Накануне Центробанк объявил о снижении курсов основных зарубежных валют. Курс доллара и евро уменьшился почти на рубль, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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