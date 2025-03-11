Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей

Расчетный курс доллара впервые с 26 февраля упал ниже 85 рублей, что является значимым событием для внебиржевого рынка. Данные о снижении курса были зафиксированы в ходе торгов, согласно последним данным.
«К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия — до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля», — следует из данных торгов. Соответствующая статистика отслеживается на Investing.com.
С момента приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года, основным ориентиром для курса рубля стал юань. Расчет курса доллара теперь происходит через кросс-курс доллара к юаню на форексе и юаня к рублю на Мосбирже, что определяет его значение для внебиржевых операций.
Накануне Центробанк объявил о снижении курсов основных зарубежных валют. Курс доллара и евро уменьшился почти на рубль, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.
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