Тюменский инвестор рассказал, какие работы проводятся для создания крематория в Кургане

Инвестор будущего крематория в Кургане уже занимается проектными и изыскательными работами. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал тюменский владелец Иван Костенко, владеющей компанией-застройщиком.
«Планы по строительству крематория не поменялись. В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы», — сообщил URA.RU бизнесмен.
Реализовать проект инвестор планирует до 2028 года. На строительство крематория планируют вложить не менее 100 миллионов рублей. Он расположится на территории кладбища в микрорайоне Зайково. Ранее власти выделили там земельный участок на площади 30 тысяч квадратных метров. Местные похоронщики заявляли, что данный проект является экономически невыгодным. В качестве аргумента приводили статистику — в месяц из региона на кремацию в соседние регионы отправляют не более пяти человек. Против данной стройки, но уже по религиозным мотивам, выступала Курганская епархия. Священники связывали это тем, что сжигание тел запрещено христианским вероучением и является языческой традицией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.