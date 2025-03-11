Тюменский инвестор рассказал, какие работы проводятся для создания крематория в Кургане

В Кургане начали проектировать строительство крематория
© Служба новостей «URA.RU»
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Построить крематорий в Кургане планируют до 2028 года
Построить крематорий в Кургане планируют до 2028 года Фото:

Инвестор будущего крематория в Кургане уже занимается проектными и изыскательными работами. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал тюменский владелец Иван Костенко, владеющей компанией-застройщиком. 

«Планы по строительству крематория не поменялись. В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы», — сообщил URA.RU бизнесмен. 

Реализовать проект инвестор планирует до 2028 года. На строительство крематория планируют вложить не менее 100 миллионов рублей. Он расположится на территории кладбища в микрорайоне Зайково. Ранее власти выделили там земельный участок на площади 30 тысяч квадратных метров. Местные похоронщики заявляли, что данный проект является экономически невыгодным. В качестве аргумента приводили статистику — в месяц из региона на кремацию в соседние регионы отправляют не более пяти человек. Против данной стройки, но уже по религиозным мотивам, выступала Курганская епархия. Священники связывали это тем, что сжигание тел запрещено христианским вероучением и является языческой традицией. 

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Инвестор будущего крематория в Кургане уже занимается проектными и изыскательными работами. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал тюменский владелец Иван Костенко, владеющей компанией-застройщиком.  «Планы по строительству крематория не поменялись. В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы», — сообщил URA.RU бизнесмен.  Реализовать проект инвестор планирует до 2028 года. На строительство крематория планируют вложить не менее 100 миллионов рублей. Он расположится на территории кладбища в микрорайоне Зайково. Ранее власти выделили там земельный участок на площади 30 тысяч квадратных метров. Местные похоронщики заявляли, что данный проект является экономически невыгодным. В качестве аргумента приводили статистику — в месяц из региона на кремацию в соседние регионы отправляют не более пяти человек. Против данной стройки, но уже по религиозным мотивам, выступала Курганская епархия. Священники связывали это тем, что сжигание тел запрещено христианским вероучением и является языческой традицией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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