Небогатым россиянам дали дедлайн на покупку квартиры

Летом получить ипотеку станет практически невозможно для заемщиков с низким первоначальным взносом (20% и менее). Центробанк вводит ограничения на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщает пресс-служба регулятора. Там отметили, что люди, которые тратят более 80% своих доходов на выплату долгов, скорее всего, получат отказ.
«С 1 июля этого года заемщикам с низким первоначальным взносом [20% и менее] практически нереально будет взять ипотеку. Также в кредите на покупку жилья с большой долей вероятности откажут закредитованным россиянам, у которых 80% и более доходов уходит на выплату долгов», — рассказали в пресс-службе ЦБ «Известиям».
Как говорится в материале, ограничения могут помочь устранить диспропорции в кредитовании. В регуляторе уточнили, что сначала макропруденциальные лимиты (МПЛ) будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 апреля 2025 года Банк России начнет устанавливать лимиты на приобретение ипотечных и автокредитов. Это предпринимается, чтобы ограничить чрезмерное долговое бремя на граждан.
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