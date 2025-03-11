11 марта 2025

Небогатым россиянам дали дедлайн на покупку квартиры

«Известия»: с середины лета взять ипотеку со взносом ниже 20% станет нереальным
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 июля 2025 года взять ипотеку будет сложнее
С 1 июля 2025 года взять ипотеку будет сложнее Фото:

Летом получить ипотеку станет практически невозможно для заемщиков с низким первоначальным взносом (20% и менее). Центробанк вводит ограничения на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщает пресс-служба регулятора. Там отметили, что лю­ди, которые тратят более 80% своих доходов на выплату долгов, скорее всего, получат отказ. 

«С 1 июля этого года заемщикам с низким первоначальным взносом [20% и менее] практически нереально будет взять ипотеку. Также в кредите на покупку жилья с большой долей вероятности откажут закредитованным россиянам, у которых 80% и более доходов уходит на выплату долгов», — рассказали в пресс-службе ЦБ «Известиям».

Как говорится в материале, ограничения могут помочь устранить диспропорции в кредитовании. В регуляторе уточнили, что сначала макропруденциальные лимиты (МПЛ) будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 апреля 2025 года Банк России начнет устанавливать лимиты на приобретение ипотечных и автокредитов. Это предпринимается, чтобы ограничить чрезмерное долговое бремя на граждан.

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Летом получить ипотеку станет практически невозможно для заемщиков с низким первоначальным взносом (20% и менее). Центробанк вводит ограничения на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщает пресс-служба регулятора. Там отметили, что лю­ди, которые тратят более 80% своих доходов на выплату долгов, скорее всего, получат отказ.  «С 1 июля этого года заемщикам с низким первоначальным взносом [20% и менее] практически нереально будет взять ипотеку. Также в кредите на покупку жилья с большой долей вероятности откажут закредитованным россиянам, у которых 80% и более доходов уходит на выплату долгов», — рассказали в пресс-службе ЦБ «Известиям». Как говорится в материале, ограничения могут помочь устранить диспропорции в кредитовании. В регуляторе уточнили, что сначала макропруденциальные лимиты (МПЛ) будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 апреля 2025 года Банк России начнет устанавливать лимиты на приобретение ипотечных и автокредитов. Это предпринимается, чтобы ограничить чрезмерное долговое бремя на граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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