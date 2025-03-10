В Кургане одной из последних ликвидировали «Партию Дела». Региональное отделение считалось фантомным, а об участниках было практически ничего не известно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники.
«Региональное отделение „Партия Дела“ действовало с 7 февраля 2013 года. Завершилась процедура ликвидации. Отделение не работает с 7 марта 2024 года», — рассказывают URA.RU источники.
Фракцией руководила некая Ирина Мыльникова. Корреспондент URA.RU нашла ее страницу в социальных сетях и попыталась получить комментарий. Однако председатель ликвидированного отделения ответила, что информацией располагает только федеральное руководство. Дополнительных сведений она предоставить не может.
Источники URA.RU рассказывают, что отделение партии в Кургане считалось фантомным, так как его деятельность не замечали. При этом, о фракции есть информация на официальном сайте регионального избиркома. Причиной закрытия могло стать и то, что сама «Партия Дела» была ликвидирована в феврале 2025 года. Из-за этого закрываются отделения по всей России.
Федеральным руководителем был указан Константин Бабкин. Это крупный бизнесмен, у которого есть личный фонд и доли в нескольких крупных компаниях. Одна из них — производитель сельхозтехники «Ростсельмаш». Представители партии неоднократно критиковали финансово-экономическую систему страны и, в частности, Бабкин называл политику министра финансов РФ Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «антипродуктивной». Журналист также попыталась получить у него комментарий, однако ответа пока не последовало. Информация будет дополнена после получения комментария.
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