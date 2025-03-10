10 марта 2025

В Кургане закрылось фантомное отделение «Партии Дела». Инсайд

В Кургане ликвидировали отделение партии промышленника Бабкина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане перестало работать отделение «Партии Дела»
В Кургане перестало работать отделение «Партии Дела» Фото:

В Кургане одной из последних ликвидировали «Партию Дела». Региональное отделение считалось фантомным, а об участниках было практически ничего не известно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники. 

«Региональное отделение „Партия Дела“ действовало с 7 февраля 2013 года. Завершилась процедура ликвидации. Отделение не работает с 7 марта 2024 года», — рассказывают URA.RU источники. 

Фракцией руководила некая Ирина Мыльникова. Корреспондент URA.RU нашла ее страницу в социальных сетях и попыталась получить комментарий. Однако председатель ликвидированного отделения ответила, что информацией располагает только федеральное руководство. Дополнительных сведений она предоставить не может. 

Источники URA.RU рассказывают, что отделение партии в Кургане считалось фантомным, так как его деятельность не замечали. При этом, о фракции есть информация на официальном сайте регионального избиркома. Причиной закрытия могло стать и то, что сама «Партия Дела» была ликвидирована в феврале 2025 года. Из-за этого закрываются отделения по всей России.

Федеральным руководителем был указан Константин Бабкин. Это крупный бизнесмен, у которого есть личный фонд и доли в нескольких крупных компаниях. Одна из них — производитель сельхозтехники «Ростсельмаш». Представители партии неоднократно критиковали финансово-экономическую систему страны и, в частности, Бабкин называл политику министра финансов РФ Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «антипродуктивной». Журналист также попыталась получить у него комментарий, однако ответа пока не последовало. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане одной из последних ликвидировали «Партию Дела». Региональное отделение считалось фантомным, а об участниках было практически ничего не известно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники.  «Региональное отделение „Партия Дела“ действовало с 7 февраля 2013 года. Завершилась процедура ликвидации. Отделение не работает с 7 марта 2024 года», — рассказывают URA.RU источники.  Фракцией руководила некая Ирина Мыльникова. Корреспондент URA.RU нашла ее страницу в социальных сетях и попыталась получить комментарий. Однако председатель ликвидированного отделения ответила, что информацией располагает только федеральное руководство. Дополнительных сведений она предоставить не может.  Источники URA.RU рассказывают, что отделение партии в Кургане считалось фантомным, так как его деятельность не замечали. При этом, о фракции есть информация на официальном сайте регионального избиркома. Причиной закрытия могло стать и то, что сама «Партия Дела» была ликвидирована в феврале 2025 года. Из-за этого закрываются отделения по всей России. Федеральным руководителем был указан Константин Бабкин. Это крупный бизнесмен, у которого есть личный фонд и доли в нескольких крупных компаниях. Одна из них — производитель сельхозтехники «Ростсельмаш». Представители партии неоднократно критиковали финансово-экономическую систему страны и, в частности, Бабкин называл политику министра финансов РФ Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «антипродуктивной». Журналист также попыталась получить у него комментарий, однако ответа пока не последовало. Информация будет дополнена после получения комментария. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...