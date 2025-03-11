Непроданное жилье в российских регионах предложили раздать молодым семьям

Государство может выкупить нераспроданные квартиры в новостройках и передать их молодым семьям в бессрочное пользование. Это бы решило демографические проблемы страны в достаточно короткие сроки. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.
«На конец 2024 года в России насчитывалось более 70 миллионов квадратных метров нереализованного жилья. Государство могло бы выкупить эти метры и передать молодым семьям в бессрочное пользование с правом последующего выкупа», — говорит экономист.
По словам Бахтизина, семейная ипотека не способ решения проблемы, если речь про серьезную поддержку семей и стимулирование рождаемости. По словам собеседника агентства, в молодых семьях, которые одномоментно решают жилищный вопрос, а не растягивают его, взяв кредит, средний коэффициент рождаемости гораздо выше. Это подтверждают исследования и зарубежный опыт. Подробнее о том, почему семейная ипотека не решает жилищную проблему в стране и можно ли эту программу усовершенствовать — в материале URA.RU.
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