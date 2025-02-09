09 февраля 2025

В Тюмени разыскивают водителя, который сбил насмерть пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину сбил светлый автомобиль
Мужчину сбил светлый автомобиль Фото:

В Тюмени 9 февраля вечером на улице Тимирязева неизвестный сбил насмерть 44-летнего пешехода. Теперь водителя разыскивают, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Пешеход сбит насмерть в Тюмени вчера около 22:00, водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают машину и водителя. Наезд на человека произошел на улице Тимирязева, 97», — сообщили в ведомстве.

Известно, что погибший шел по дороге. Его сбила светлая машина. Пешеход проживал в Тюмени, ему было 44 года.

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В Тюмени 9 февраля вечером на улице Тимирязева неизвестный сбил насмерть 44-летнего пешехода. Теперь водителя разыскивают, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Пешеход сбит насмерть в Тюмени вчера около 22:00, водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают машину и водителя. Наезд на человека произошел на улице Тимирязева, 97», — сообщили в ведомстве. Известно, что погибший шел по дороге. Его сбила светлая машина. Пешеход проживал в Тюмени, ему было 44 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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