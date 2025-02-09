В Тюмени разыскивают водителя, который сбил насмерть пешехода

Мужчину сбил светлый автомобиль
В Тюмени 9 февраля вечером на улице Тимирязева неизвестный сбил насмерть 44-летнего пешехода. Теперь водителя разыскивают, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Пешеход сбит насмерть в Тюмени вчера около 22:00, водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают машину и водителя. Наезд на человека произошел на улице Тимирязева, 97», — сообщили в ведомстве.
Известно, что погибший шел по дороге. Его сбила светлая машина. Пешеход проживал в Тюмени, ему было 44 года.
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