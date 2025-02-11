Вылет самолета из Киргизии в Тюмень задерживается на несколько часов

Время вылета рейса перенесли на четыре часа
Вылет самолет из города Ош (Киргизия) в Тюмень задержали на четыре часа. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс №4 1476 Ош — Тюмень. Время вылета по расписанию: 11:30. Расчетное: 15:45. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.
Рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines: туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее вылет борта авиакомпании Nordwind из Сочи в Тюмень задерживался не несколько часов. По словам пассажиров, причиной стала неисправность самолета.
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