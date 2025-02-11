11 февраля 2025

Вылет самолета из Киргизии в Тюмень задерживается на несколько часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Время вылета рейса перенесли на четыре часа
Время вылета рейса перенесли на четыре часа Фото:

Вылет самолет из города Ош (Киргизия) в Тюмень задержали на четыре часа. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс №4 1476 Ош — Тюмень. Время вылета по расписанию: 11:30. Расчетное: 15:45. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines: туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее вылет борта авиакомпании Nordwind из Сочи в Тюмень задерживался не несколько часов. По словам пассажиров, причиной стала неисправность самолета.

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Вылет самолет из города Ош (Киргизия) в Тюмень задержали на четыре часа. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс №4 1476 Ош — Тюмень. Время вылета по расписанию: 11:30. Расчетное: 15:45. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines: туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее вылет борта авиакомпании Nordwind из Сочи в Тюмень задерживался не несколько часов. По словам пассажиров, причиной стала неисправность самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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