Тюменцы не могут вернуться домой из Сочи из-за неисправного самолета

Самолет авиакомпании Nordwind из Сочи в Тюмень опаздывает на четыре часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. По словам пассажиров рейса, причиной стала неисправность самолета.
«Рейс Сочи — Тюмень, Nordwind. Время прилета по расписанию: 17:45. Расчетное время: 21:45», — следует из данных авиагавани Тюмени.
В разговоре с URA.RU одна из пассажирок рейса сообщила, что причиной задержки стала неисправность самолета. По данным аэропорта Сочи, вылет произойдет только через 10 минут, хотя был намечен на 13:50 по тюменскому времени.
«Нас высадили и сказали ждать другой борт. Как маршрутку», — поделилась с агентством тюменка.
В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.
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