Тюменцы не могут вернуться домой из Сочи из-за неисправного самолета

Самолет из Сочи в Тюмень авиакомпании Nordwind задержан на четыре часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирам сообщили о вынужденной замене самолета
Пассажирам сообщили о вынужденной замене самолета Фото:

Самолет авиакомпании Nordwind из Сочи в Тюмень опаздывает на четыре часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. По словам пассажиров рейса, причиной стала неисправность самолета.

«Рейс Сочи — Тюмень, Nordwind. Время прилета по расписанию: 17:45. Расчетное время: 21:45», — следует из данных авиагавани Тюмени.

В разговоре с URA.RU одна из пассажирок рейса сообщила, что причиной задержки стала неисправность самолета. По данным аэропорта Сочи, вылет произойдет только через 10 минут, хотя был намечен на 13:50 по тюменскому времени.

«Нас высадили и сказали ждать другой борт. Как маршрутку», — поделилась с агентством тюменка.

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании Nordwind из Сочи в Тюмень опаздывает на четыре часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. По словам пассажиров рейса, причиной стала неисправность самолета. «Рейс Сочи — Тюмень, Nordwind. Время прилета по расписанию: 17:45. Расчетное время: 21:45», — следует из данных авиагавани Тюмени. В разговоре с URA.RU одна из пассажирок рейса сообщила, что причиной задержки стала неисправность самолета. По данным аэропорта Сочи, вылет произойдет только через 10 минут, хотя был намечен на 13:50 по тюменскому времени. «Нас высадили и сказали ждать другой борт. Как маршрутку», — поделилась с агентством тюменка. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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