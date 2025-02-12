Главные события в ЯНАО - в материале информационного агентства
Дочернее предприятие «Газпрома» пошла на принцип и отказалась выплачивать два рубля администрации Пуровского района. А мужчине в поселке Тазовский вынесли приговор: он систематически избивал двух сыновей. Какие события произошли на Ямале 12 февраля — в материале URA.RU.
- Крупнейший производитель нефтепродуктов на Крайнем Севере «Газпром переработка» отказался выплачивать пеню в размере 2,06 рубля по договору аренды земельного участка в Пуровском районе (ЯНАО). Администрация обратилась в Арбитражный суд ЯНАО и проиграла;
- Мужчине в поселке Тазовский (ЯНАО) вынесли приговор за систематическое избиение детей и ненадлежащее воспитание. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности;
- На борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Ямал», который совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, находился груз-200 и родственники погибшего бойца. Они сообщили в соцсетях, что изначально должны были лететь на другом вертолете, но авиакомпания настояла на данном рейсе;
- Суд в Новом Уренгое вынес приговор мужчине, напавшему на полицейских во время конфликта в гаражном кооперативе. Мужчина угрожал сотруднику правопорядка ломом за испорченную пьянку;
- Родители из Салехарда (ЯНАО) бьют тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отмечают большое количество добавленного сахара в растворимой смеси. URA.RU разбиралось, так ли обоснованы тревоги взрослых за своих детей;
- Несовершеннолетняя за рулем собрала комбо из штрафов для своей матери: инспекторы ДПС остановили автомобиль марки «Toyota». В ходе проверки выяснилось, что автоледи была несовершеннолетней, на переднем сиденьи сидела ее мать, а сзади — ребенок без детского сиденья;
- В салехардском многоквартирном доме по Северной, 6 замерзла канализация. Управляющая компания прислала специалиста на ремонт. Но как сообщила жительница дома URA.RU, канализацию так и не утеплили, зато обмотали проволокой;
- «Лезгинка на проезжей части»: Очевидцы в Ноябрьске передают видео, в котором неизвестный мужчина исполняет танец на проезжей части. Делом заинтересовалось МВД;
- В Новом Уренгое инвестор отказался от строительства гипермаркета «Лента». Бизнес-проект при горячей поддержке горожан активно продвигал в 2022 году бывший мэр Андрей Воронов, который заявлял на заседании городской думы о том, что «Лента» принесет Новому Уренгою 180 рабочих мест и семь тысяч квадратов торговых площадей;
- Только 11% жителей ЯНАО планируют праздновать День святого Валентина. Среди молодежи до 35 лет интерес к празднику выше — здесь этот показатель достигает 19%.
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