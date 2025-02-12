В Тюменской области при пожаре погиб человек

Пожар произошел во втором часу ночи
В селе Памятное (Тюменская область) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.
«Сегодня, 13 февраля, во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по адресу: Ялуторовский район, село Памятное, улица Фрунзе. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в ведомстве.
На момент прибытия спасателей, возгорание наблюдалось в одной из квартир. В тушении было задействовано 12 пожарных и три единицы техники. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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