12 февраля 2025

В Тюменской области при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел во втором часу ночи
Пожар произошел во втором часу ночи Фото:

В селе Памятное (Тюменская область) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.

«Сегодня, 13 февраля, во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по адресу: Ялуторовский район, село Памятное, улица Фрунзе. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в ведомстве.

На момент прибытия спасателей, возгорание наблюдалось в одной из квартир. В тушении было задействовано 12 пожарных и три единицы техники. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

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В селе Памятное (Тюменская область) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области. «Сегодня, 13 февраля, во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по адресу: Ялуторовский район, село Памятное, улица Фрунзе. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в ведомстве. На момент прибытия спасателей, возгорание наблюдалось в одной из квартир. В тушении было задействовано 12 пожарных и три единицы техники. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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