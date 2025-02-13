В Пермском крае приставы конфисковали 449 автомобилей у нетрезвых водителей

В Прикамье за 2024 год нетрезвые водители лишились 449 автомобилей. Также пермяки выплатили 40 млн рублей административных штрафов за «пьяное» вождение, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
«В минувшем году у любителей пьяной езды было конфисковано в доход государства 449 автомобилей. Лидерами проживания правонарушителей-рецидивистов стали Чернушка и Чусовой», — сообщает ведомство. В Чернушке конфисковано 45 автомобилей, в Чусовом — 44. Часть из них передали бойцам в зону проведения специальной военной операции.
В целях принудительного взыскания «пьяных» штрафов наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 13 млн рублей. Временно ограничен выезд из страны 1 140 правонарушителям.
Ранее URA.RU сообщало, что пермским бойцам передали 24 автомобиля пьяных рецидивистов. Среди переданных автомобилей были Toyota rav 4 и Nissan Terrano, так как эти машины обладают хорошей проходимостью. Для перевозки бойцов в зону СВО отправили также микроавтобус Wolkswagen 7hc caravelle.
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