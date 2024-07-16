Пермским бойцам передали автомобили пьяных рецидивистов

Судебные приставы Пермского края передали бойцам в зону специальной военной операции на Украине 24 автомобиля, которые конфисковали у их владельцев за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«С начала года судебные приставы Пермского края передали Министерству обороны России 24 транспортных средства. Все эти автомобили были конфискованы у должников, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.
Уточняется, что среди переданных автомобилей были Toyota rav 4 и Nissan terrano, так как эти машины обладают хорошей проходимостью. Для перевозки людей в зону СВО отправили микроавтобус Wolkswagen 7hc caravelle.
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