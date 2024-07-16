16 июля 2024

Пермским бойцам передали автомобили пьяных рецидивистов

Пермские судебные приставы подарили бойцам конфискованные машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди переданных машины была Toyota
Среди переданных машины была Toyota Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судебные приставы Пермского края передали бойцам в зону специальной военной операции на Украине 24 автомобиля, которые конфисковали у их владельцев за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«С начала года судебные приставы Пермского края передали Министерству обороны России 24 транспортных средства. Все эти автомобили были конфискованы у должников, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что среди переданных автомобилей были Toyota rav 4 и Nissan terrano, так как эти машины обладают хорошей проходимостью. Для перевозки людей в зону СВО отправили микроавтобус Wolkswagen 7hc caravelle.

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Судебные приставы Пермского края передали бойцам в зону специальной военной операции на Украине 24 автомобиля, которые конфисковали у их владельцев за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «С начала года судебные приставы Пермского края передали Министерству обороны России 24 транспортных средства. Все эти автомобили были конфискованы у должников, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении. Уточняется, что среди переданных автомобилей были Toyota rav 4 и Nissan terrano, так как эти машины обладают хорошей проходимостью. Для перевозки людей в зону СВО отправили микроавтобус Wolkswagen 7hc caravelle.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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