Тюменское кино покажут зрителям по всей России

Съемки фильма «Юрка» заняли всего две недели
Криминальная драма «Юрка», которую снял тюменский режиссер Михаил Музалевский, вошла в лонг-лист национальной кинопремии «Ника». Об этом в telegram-канале сообщает департамент экономики Тюменской области.
«Фильм „Юрка“ включен в лонг-лист национальной кинематографической премии „Ника“. Фильм будет бороться за звание лучшего в 11 номинациях», — отмечается в сообщении.
Драма вышла в прокат в конце прошлого года, однако на киносервисах стала доступна лишь в середине января. Съемки заняли всего две недели.
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