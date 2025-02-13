13 февраля 2025

Тюменское кино покажут зрителям по всей России

Фильм тюменского режиссера Музалевского вошел в лонг-лист премии «Ника»
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма «Юрка» заняли всего две недели
Съемки фильма «Юрка» заняли всего две недели Фото:

Криминальная драма «Юрка», которую снял тюменский режиссер Михаил Музалевский, вошла в лонг-лист национальной кинопремии «Ника». Об этом в telegram-канале сообщает департамент экономики Тюменской области.

«Фильм „Юрка“ включен в лонг-лист национальной кинематографической премии „Ника“. Фильм будет бороться за звание лучшего в 11 номинациях», — отмечается в сообщении.

Драма вышла в прокат в конце прошлого года, однако на киносервисах стала доступна лишь в середине января. Съемки заняли всего две недели.

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Криминальная драма «Юрка», которую снял тюменский режиссер Михаил Музалевский, вошла в лонг-лист национальной кинопремии «Ника». Об этом в telegram-канале сообщает департамент экономики Тюменской области. «Фильм „Юрка“ включен в лонг-лист национальной кинематографической премии „Ника“. Фильм будет бороться за звание лучшего в 11 номинациях», — отмечается в сообщении. Драма вышла в прокат в конце прошлого года, однако на киносервисах стала доступна лишь в середине января. Съемки заняли всего две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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