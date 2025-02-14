Песков - URA.RU: Киев попытается сорвать мирный процесс

В Киеве наверняка есть люди, которые будут стараться делать все, чтобы сорвать переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обвинениях Владимира Зеленского в том, что якобы российский дрон нанес удар по саркофагу разрушенного четвертого реактора Чернобыльской АЭС.
«Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом. Очевидно, эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — отметил Песков.
Также представитель Кремля сообщил, что у него нет информации, связан ли сегодняшний удар по укрытию реактора на Чернобыльской АЭС и артиллерийская атака ВСУ на Запорожскую ТЭС. «Я не знаю, является ли это общими звеньями в цепи. Но то, что украинский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это очевидно», — сказал Дмитрий Песков.
Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщают о попадании якобы российского ударного дрона с фугасной боевой частью в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Пожарные смогли быстро ликвидировать огонь, но укрытие получило повреждения. В то же время сегодня стало известно об обстреле украинской артиллерией Запорожской ТЭС, в результате чего без света остались около 50 тысячи жителей.
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