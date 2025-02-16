Тюменские власти хотят изъять долгострой, который возводят с 2008 года

Департамент имущественных отношений Тюменской области хочет изъять долгострой на улице Александра Логунова, где планировали открыть культурно-оздоровительный центр. Возводит здание компания ООО «Теннис-палас». Информация об этом представлена в картотеке арбитражных дел.
«В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск департамента имущественных отношений Тюменской области к ООО „Теннис-палас“: об изъятии объекта незавершенного строительства по адресу: Тюменская область, Тюмень, улица Логунова, путем продажи с публичных торгов. Ответчик с иском не согласен, о чем представлен отзыв», — указано в деле.
Судебное разбирательство пройдет 24 февраля. Ранее сообщалось, что работы на долгострое планируют закончить 24 декабря 2026 года. Стеклянное здание начали строить в 2008 году.
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