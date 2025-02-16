16 февраля 2025

Тюменские власти хотят изъять долгострой, который возводят с 2008 года

В Тюмени планируют изъять долгострой на улице Александра Логунова
© Служба новостей «URA.RU»
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Стеклянное здание начали строить в 2008 году
Стеклянное здание начали строить в 2008 году Фото:

Департамент имущественных отношений Тюменской области хочет изъять долгострой на улице Александра Логунова, где планировали открыть культурно-оздоровительный центр. Возводит здание компания ООО «Теннис-палас». Информация об этом представлена в картотеке арбитражных дел.

«В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск департамента имущественных отношений Тюменской области к ООО „Теннис-палас“: об изъятии объекта незавершенного строительства по адресу: Тюменская область, Тюмень, улица Логунова, путем продажи с публичных торгов. Ответчик с иском не согласен, о чем представлен отзыв», — указано в деле.

Судебное разбирательство пройдет 24 февраля. Ранее сообщалось, что работы на долгострое планируют закончить 24 декабря 2026 года. Стеклянное здание начали строить в 2008 году.

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Департамент имущественных отношений Тюменской области хочет изъять долгострой на улице Александра Логунова, где планировали открыть культурно-оздоровительный центр. Возводит здание компания ООО «Теннис-палас». Информация об этом представлена в картотеке арбитражных дел. «В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск департамента имущественных отношений Тюменской области к ООО „Теннис-палас“: об изъятии объекта незавершенного строительства по адресу: Тюменская область, Тюмень, улица Логунова, путем продажи с публичных торгов. Ответчик с иском не согласен, о чем представлен отзыв», — указано в деле. Судебное разбирательство пройдет 24 февраля. Ранее сообщалось, что работы на долгострое планируют закончить 24 декабря 2026 года. Стеклянное здание начали строить в 2008 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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