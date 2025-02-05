05 февраля 2025

Когда в Тюмени сдадут известный долгострой, который возводили с 2008 года

В Тюмени долгострой на улице Логунова сдадут в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство началось в 2008 году
Строительство началось в 2008 году Фото:

В Тюмени работы на долгострое на улице Александра Логунова планируют закончить 24 декабря 2026 года. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона. В здании откроют культурно-оздоровительный центр.

«По указанному адресу (Александра Логунова, 7) осуществляется строительство спортивно-оздоровительного культурного центра. Завершение строительства в соответствии с проектной документацией — 24 декабря 2026 год», — рассказали агентству в ГУС.

Стеклянное здание начали строить в 2008 году. Его планировали сдать в 2015 году, но в 2012-м работы приостановили.

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В Тюмени работы на долгострое на улице Александра Логунова планируют закончить 24 декабря 2026 года. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона. В здании откроют культурно-оздоровительный центр. «По указанному адресу (Александра Логунова, 7) осуществляется строительство спортивно-оздоровительного культурного центра. Завершение строительства в соответствии с проектной документацией — 24 декабря 2026 год», — рассказали агентству в ГУС. Стеклянное здание начали строить в 2008 году. Его планировали сдать в 2015 году, но в 2012-м работы приостановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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