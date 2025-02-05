Когда в Тюмени сдадут известный долгострой, который возводили с 2008 года

Строительство началось в 2008 году
В Тюмени работы на долгострое на улице Александра Логунова планируют закончить 24 декабря 2026 года. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона. В здании откроют культурно-оздоровительный центр.
«По указанному адресу (Александра Логунова, 7) осуществляется строительство спортивно-оздоровительного культурного центра. Завершение строительства в соответствии с проектной документацией — 24 декабря 2026 год», — рассказали агентству в ГУС.
Стеклянное здание начали строить в 2008 году. Его планировали сдать в 2015 году, но в 2012-м работы приостановили.
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