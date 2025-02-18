В Тюменской области чиновника будут судить за служебный подлог

Сотрудник администрации Тобольского района Тюменской области стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге: мэрия выплатила подрядчику деньги за капремонт дома культуры, который, по факту, был еще не закончен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«В отношении должностного лица администрации Тобольского района возбуждено уголовное дело по статье „Служебный подлог“. Мэрия заключила с ИП контракт на капремонт дома культуры в селе Булашово сроком до 28 февраля 2025 года. В связи с наличием предпосылок, свидетельствующих о возможном нарушении сроков, заказчику и подрядчику объявляли предостережения и вносили представления. Фактически работы выполнены не были, однако в декабре 2024 года заказчик подписал исполнительную документацию и оплатил контракт в полном объеме», — рассказали в надзорном ведомстве.
Стоимость работ составила 31,7 млн рублей. Заказчиком выступал отдел капитального строительства районной мэрии.
«Администрация Тобольского района содействует расследованию. Предоставлены необходимые документы для дальнейшей юридической экспертизы», — ответили на запрос URA.RU в администрации муниципалитета.
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