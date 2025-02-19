В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Ижевска и Кирова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:30 мск введены также в аэропортах Ижевск <…> и Киров», — говорится в сообщении Росавиации. Эти города стали четвертым и пятым, где ввели план «Ковер» за ночь.
Ранее в России ввели ограничения полетов на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ради безопасности гражданских самолетов. До этого временные ограничения были введены в Туле, напоминает RT.
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