В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты

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Временные ограничения введены в двух аэропортах
Временные ограничения введены в двух аэропортах Фото:

В аэропортах Ижевска и Кирова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:30 мск введены также в аэропортах Ижевск <…> и Киров», — говорится в сообщении Росавиации. Эти города стали четвертым и пятым, где ввели план «Ковер» за ночь. 

Ранее в России ввели ограничения полетов на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ради безопасности гражданских самолетов. До этого временные ограничения были введены в Туле, напоминает RT.

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В аэропортах Ижевска и Кирова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:30 мск введены также в аэропортах Ижевск <…> и Киров», — говорится в сообщении Росавиации. Эти города стали четвертым и пятым, где ввели план «Ковер» за ночь.  Ранее в России ввели ограничения полетов на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ради безопасности гражданских самолетов. До этого временные ограничения были введены в Туле, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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