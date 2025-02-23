Заказчиков будет меньше: продюсер прояснил ситуацию с поднявшей гонорар Глюкозой

Певица Глюкоза после своих скандальных историй уже не так интересна массовому заказчику, а тем более, после повышения гонорара до 3 миллионов рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.
«Да, ее могут заказывать за такую сумму. Но делать это будут либо олигархи, либо какие-то такие близкие друзья, которые знают певицу и любят ее хиты. Еще есть такие заказчики, которые раз в месяц-два приглашают выступать одного и того же артиста. То есть такие люди есть, но их очень мало», — прояснил ситуацию Дворцов.
Певица Глюкоза поняла гонорар на полмиллиона рублей. По данным Shot, в райдере артистки осталась бутылка коньяка, а также запрет на несогласованную съемку. К слову, после одной из таких съемок певица и попала в центр скандала. Тогда Глюкоза выступала в Красноярске и странно вела себя на сцене. После она заявила, что причиной стал прием антидепрессантов и снотворных.
Такой пиар — опасная штука, говорит Дворцов. «Репутацию, конечно, она себе круто подорвала после всех этих ситуаций с препаратами. Да, с одной стороны, это хороший пиар-ход, но, с другой стороны, это такой момент, где ей могут „перекрыть кислород“. Выходить на сцену к своему зрителю после приема препаратов, под воздействием запрещенки, в нетрезвом виде — совсем не хорошо для артиста. Поэтому я могу пожелать ей головы на плечах, чтобы она и ее представители думали, прежде чем выпускать артистку на сцену в таком состоянии. Понятно, что работа артиста очень напряженная, но это не повод употреблять. Хочется таким образом отдыхать — делай это за закрытыми дверьми, но не выходи в таком состоянии к зрителю», — резюмировал продюсер.
22 октября 2024 года Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Сама певица заверяла, что ее якобы хочет уничтожить влиятельный человек, намекая на своего экс-продюсера Максима Фадеева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.