Российские военные достигли стратегических рубежей на Украине

Кимаковский: ВС РФ окружили крупный логистический узел ВСУ
Российские военные взяли ВСУ в полукольцо
Российские военные взяли ВСУ в полукольцо
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовые группы взяли в полуокружение село Новопавловка, расположенное в Днепропетровской области, которое является крупным логистическим узлом для ВСУ. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Штурмовые группы взяли Новопавловку в полукольцо», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что данный населенный пункт имеет стратегическое значение для противника.

Новопавловка длительное время использовалась как важный логистический узел Вооруженных сил Украины. Как заявил Кимаковский, российские военные установили контроль над ключевым пунктом снабжения украинских формирований в этом районе.

