Повторение рекордного паводка и взрыв на нефтяном месторождении: 8 главных тем Тюмени

В Тюменской области может повториться паводок 2024 года. Особую тревогу у специалистов вызывают реки Тобол, Ишим и Иртыш, которые берут начало с Казахстана. Однако эта катастрофа еще только может произойти, а вот 17 февраля на нефтяном месторождении Радонежское, которое расположено в Уватском районе Тюменской области, уже случился взрыв. Трое рабочих, которые находились на площадке, получили ожоги, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. URA.RU собрало главные новости Тюмени с 17 по 23 февраля.
Взрыв газа на тюменском месторождении
Вечером 17 февраля на Радонежском месторождении в Уватском районе в ходе проведения ремонтных работ на скважине в результате выхода газовой «шапки» произошел взрыв газа. Возгорание было оперативно локализовано и устранено.
В результате инцидента пострадали три сотрудника «Ермаковского предприятия по ремонту скважин», которые занимались выполнением работ. Они получили ожоги и травмы различной степени тяжести. После инцидента их доставили в Тюмень на лечение. Пока пострадавшие продолжают находиться в тяжелом состоянии.
Следственным отделом по Тобольску СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура проводит проверку условий труда и соблюдения требований безопасности на площадке, где произошел взрыв.
В Тюменской области может повториться паводок 2024 года
В Тюменской области может повториться паводок 2024 года. Особую тревогу у специалистов вызывают реки Тобол, Ишим и Иртыш, которые берут начало с Казахстана. Дело в том, что на Сергеевском водохранилище (Казахстан), откуда прошлой весной на Тюменскую область хлынула большая вода, сейчас рекордный перелив.
Объем наполнения водохранилища на данный момент составляет 101%. При этом запасы влаги в почве в 2-2,5 раза выше многолетних значений. Тюменские власти предсказали, что паводок на юге региона начнется в конце апреля, на севере — в начале или середине мая.
В Госдуме депутат от Тюменской области Евгений Марков (ЛДПР) поднял вопрос о создании межведомственной комиссии из губернаторов тех регионов, который подвержены паводкам и властей Казахстана. Отвечая на него, министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что работа в этом направлении ведется.
Сейчас в Тюменской области в рамках подготовки к паводку власти оснащают пункты временного размещения кроватями и организуют волонтерские бригады. Также идет мониторинг русел рек, при необходимости их будут расчищать. Помимо этого, власти создают временные гидрологические посты для анализа прохождения паводка.
Громкие назначения и отставки тюменских чиновников
Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин решил уйти в отставку. Силовик планирует оставить службу в связи с выходом на пенсию. Должность заместителя начальника УМВД России по Тюменской области он занимает с 2021 года.
В то же время рапорт об увольнении написал и начальник Следственной части СУ МВД России по Тюменской области Дмитрий Лящев. По словам инсайдера URA.RU никого из местных силовиков на эту должность назначать не будут, поскольку ее займет сотрудник полиции из Забайкалья.
Также покинуть свой пост решил и заместитель мэра Тюмени Артем Дяченко. Он переходит на работу в правительство Тюменской области, где возглавит департамент труда и занятости региона.
Вместо Дяченко пост заместителя мэра займет чиновница из администрации Тобольска — Светлана Сейдвалиева. До нового назначения она была начальником управления муниципальной службы и кадровой работы административного департамента.
Помимо этого, начальнику УМВД России по Тюменской области Александру Смирнову присвоено звание генерал-майора полиции. Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным. Тюменское УМВД новоиспеченный генерал-майор возглавляет с декабря 2023 года.
Тюменцы жалуются на мигрантов
Жители Тюмени недовольны тем, что мигранты начали массово возвращаться в сферу такси. Некоторые не хотят, чтобы они вообще занимались этой работой, однако в последнее время в отрасли их становится только больше. Тюменцы жалуются, что «многие даже русского языка не знают».
В пресс-службе агрегатора такси «Максим» URA.RU сообщили, что иностранцев на работу действительно берут, но не всех. «Запрет работать в сфере такси введен в отношении тех иностранных граждан, которым требуется разрешение на работу в России (патент). Возможность работать в сфере пассажирских перевозок остается у граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии (стран ЕАЭС), которым не требуется разрешения на работу в России, для них ничего не изменилось», — пояснили там агентству.
В Тюмени появятся новые кафе, школа, дома и парк
В Тюменской области на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной в народе «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП, планируется создать две многофункциональные зоны (МФЗ). Сообщается, что там будут размещены парковки, АЗС и кафе. Обустройство проводится в рамках развития автомобильного туризма в регионе.
Также развиваться будет и район улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова. Там построят жилой район с многоэтажками, школой на 1 200 человек, несколькими детскими садам, библиотекой, аптеками, магазинами и медицинским центром площадью 1 000 квадратных метров. Новый ЖК оборудуют на месте завода медоборудования. Также от улицы Республики до Энергетиков предусмотрен сквозной проезд.
Еще одно обновление — концепция обустройства зеленой зоны в заречной части Тюмени, которая будет выполнена в стиле сказок Петра Ершова. Там расположатся прогулочные зоны, игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки (воркаут и памп-трек), зоны тихого отдыха, амфитеатр с кафе. Планируется, что парк будет обустроен в районе Солнечного проезда на площади 17 607 квадратных метров. При обустройстве также будут использоваться геопластика, многоуровневое освещение, арт-объекты и так далее.
Тюменский суд вынес новый приговор топ-менеджеру СБРР
Тюменский суд признал бывшего топ-менеджера «Сибирского банка реконструкции и развития» Инессу Бранденбург виновной в причинении имущественного вреда. Часть денег, украденных ей денег из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, были закопаны в одном из парков Москвы. Там был обнаружен пакет, в котором находилось 100 тысяч евро. Бранденбург приговорили к пяти годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний с учетом предыдущего приговора. Сейчас на нее подан иск, сумма которого превышает один миллиард рублей. Он передан на рассмотрение.
Тюмень оказывает поддержку участникам СВО
В Тюменской области участники программы «Молодая семья», которые выполняют задачи специальной военной операции, смогут рассчитывать на займ для приобретения жилья. Раньше такие семьи могли оформить займ только для строительства собственного дома. С 2026 года заявки на эти займы от участников СВО будут иметь приоритетное право. Записаться на участие в программе необходимо до 1 апреля.
Также Тюменская область станет площадкой проведения творческого форума для участников специальной военной операции. В проекте «СВОя культура» ветераны спецоперации примут участие в мастер-классах по направлениям: литература, вокал, изобразительное искусство, инструментальное искусство. Форум пройдет с 26 по 29 марта на пяти площадках Тюмени. Заявки на участие принимаются до 7 марта.
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