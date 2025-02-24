Глава курганского округа обратился к жителям из-за раннего потепления

В связи с прогнозом гидрометцентра о раннем потеплении и таянии снегов в курганском округе началась активная подготовка к паводку и пожароопасному периоду. Мэр Каргапольского округа Евгений Ленков в соцсети расписал о подготовке к ЧП.
«В этом году гидрометцентр прогнозирует раннее потепление и таяние снегов. В связи с этим в округе уже началась подготовка к пожароопасному периоду и паводку. Осенью опахано 258,71 га, окошено 45 га. Приобретено 46 триммеров, два распашных плуга, один лесной плуг, две бороны, две косилки к трактору, две мотопомпы. Опашка и окос продолжится и в этом году», — написал в соцсети «ВКонтакте» у себя на странице Ленков.
В селе Предеиной и Володиной будут заменены два пожарных гидранта на новые. В Колмогоровском и Предеиной установят две водяные емкости. В Жарниковой и Северной будут работать два временных поста пожаротушения.
Мост в Жарниковой традиционно подтопляется во время паводка на 1-3 дня, и уровень воды может подняться на 10-50 см выше моста. Однако мост остается проходимым для тяжелой техники. В целях организации переправы подготовлена заявка в ГУ МЧС России по Курганской области на привлечение четырехместной жесткокорпусной лодки.
Жителям также важно принять участие в подготовке к пожароопасному периоду. После схода снега необходимо очистить придомовые территории от мусора и сухой растительности. Напоминаем, что за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются до 10-20 тысяч рублей.
В Курганской области ранее был объявлен режим повышенной готовности из-за прогнозов раннего потепления и таяния снегов, что увеличивает риск пожаров и половодья. Губернатор поручил особое внимание уделить подготовке к пожароопасному сезону, включая окос сухой растительности и создание минерализованных полос. В рамках этих мероприятий проводится активная подготовка и разъяснительная работа с гражданами для минимизации возможных рисков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!