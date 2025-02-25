В Салехардской окружной клинической больнице (ЯНАО) в этом году откроется новое стационарное отделение. Об этом URA.RU сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации Татьяна Иванова.
"У нас открывается стационарное реабилитационное отделение — там будут заниматься только реабилитацией пациентов. Полностью функционировать отделение начнет в этом году", — рассказала корреспонденту URA.RU Иванова.
На данный момент врачи-реабилитологи лечат поступающих пациентов в поликлинике или в специализированных отделениях: травматологии, неврологии и других. В том числе специалисты помогают встать на ноги и участникам специальной военной операции.
Реабилитация начинается с раннего этапа. Пациент поступает в стационар при острой ситуации: травме, инсульте или инфаркте, и с первых дней специалисты начинают реабилитацию — активизируют его, чтобы пациент научился ходить и при выписке имел элементарные бытовые навыки.
Заведующая отделением реабилитации отметила, что сроки госпитализации пациента зависят от его состояния. Участники СВО могут поступить в СОКБ «тяжелыми» — им могут потребоваться дополнительные обследования и операции.
"На этапе эвакуации с поля боевых действий врачи действуют быстро, чтобы сохранить бойцу жизнь, затем — уже в стационаре, у него возникают проблемы с ходьбой и появляются боли. Его госпитализируют на реабилитационную койку. Здесь задача врачей и пациента прийти к конкретной цели — научиться заново ходить или не нуждаться в посторонней помощи", — сообщила Татьяна Иванова.
За 2024 год реабилитацию прошли 20 участников СВО, в 2023 году — 12. На данный момент двое бойцов лежат в травматологическом отделении. В этом году врачи ждут больше поступлений с фронта — только за январь 2025 года реабилитологи помогли 12 участникам СВО. К нагрузке с новым отделением будут готовы. Татьяна Иванова отметила: в больнице всегда есть резервы для бойцов, их принимают вне очереди.
"Они могут поступать как стационарно, так и лечиться амбулаторно. Проблемы могут быть из-за взрывных травм — с помощью УЗИ и рентгена мы выясняем, где находятся осколки, насколько они подвижны — от этого зависит то, какие процедуры будут противопоказаны пациенту. Часто у ветеранов бывает и плохая подвижность суставов. Мы решаем их основные проблемы: адаптируем к ходьбе, если проводилось протезирование конечности, объясняем, как пользоваться протезом и ухаживать за культей", — заметила Иванова.
С 2025 года в Салехарде начали проводить протезирование совместно с клиникой из ХМАО — частное предприятие работает в тандеме со специалистами больницы. Процедура может занимать месяцы — за это время врачи проводят физиолечение, используя специализированные аппараты. В 2023 году в СОКБ поступило 26 единиц новой техники для реабилитации, в прошлом году — 12. Это аппараты для физиолечения, а также оборудование для зала лечебной физкультуры.
Новое оборудование осваивают активно. К примеру, в СОКБ появился аппарат транскраниальной магнитной стимуляции — он направляет магнитный импульс в поврежденный участок мозга. Эффективность метода доказана: после тяжелых инсультов пациенты гораздо быстрее возвращают себе двигательную активность, аппарат может лечить даже депрессивные расстройства. Врач на оборудование уже есть — к работе приступит с апреля. Помимо, этого специалисты выезжают к пациентам на дом.
"В прошлом году мы помогали ветерану ВОВ восстановиться после травмы ноги. Выписывали его на костылях, брали ручные аппараты и посещали его на дому. Сейчас он ходит самостоятельно", — рассказала заведующая медицинским отделением реабилитации.
Всего на втором этапе реабилитации (после госпитализации) в СОКБ проходит 206 человек за год. В поликлинике за год получают лечение 328 человек, в эти цифры входят и участники СВО.
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